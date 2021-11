Lazio, test decisivo per Immobile per la Juve: fosse negativo rientrerà col Napoli

"Se gioco sabato? Vedremo, ci proviamo. L’infortunio ha i suoi tempi". Ha lasciato aperta una porta, Ciro Immobile, in vista della gara contro la Juventus. L'attaccante della Lazio, infatti, si è sottoposto stamani agli esami decisivi, in base all’esito si capiranno le reali percentuali di un suo impiego. Se l’edema non ci sarà più e sarà completamente riassorbito, può tornare in gruppo e a quel punto, con 2-3 allenamenti sulle gambe, sarà in grado di giocare contro i bianconeri. In caso contrario, rientrerà a Napoli la domenica seguente.