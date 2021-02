Lazio-Torino, è bufera. Tuttosport: "Rischio 3-0 a tavolino se la squadra di Cairo non si presenta"

Tuttosport in edicola oggi si occupa del caso Lazio-Torino: "Rischio ko a tavolino se la squadra di Cairo non si presenta". Il focolaio in casa Torino non si è arrestato: Filadelfia chiuso e giocatori nelle proprie abitazioni. Oggi e lunedì nuovo giro di tamponi. Cosa accadrebbe se il club granata non si presentasse a Roma, martedì prossimo, per la sfida con la Lazio? Il Giudice Sportivo si ritroverebbe costretto ad assegnare il 3-0 a tavolino ai biancocelesti. Il caso è differente da Juve-Napoli di ottobre: in questo caso la Lega ha già rinviato una sfida dei granata, quella di ieri con il Sassuolo e le normative lasciano credere che Cairo debba mandare in campo la Primavera, in toto.