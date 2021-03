Lazio-Torino, la difesa di Lotito: "Il reclamo è infondato. Cairo non poteva invocare la forza maggiore"

Il Corriere dello Sport di questa mattina ha pubblicato alcuni stralci della difesa della Lazio in sede di Giustizia Sportiva in merito alla gara contro il Torino che non è stata disputata a causa delle decisioni dell'Asl piemontese. "Il reclamo è infondato. Il Torino non può invocare nessuna causa di forza maggiore. La quarantena disposta il 23 febbraio era venuta meno il 28, giorno in cui il Torino aveva ripreso gli allenamenti, cui ha fatto seguito un provvedimento retroattivo dell'Asl. Provvedimento illegittimo". Lotito denuncia irregolarità da un punto di vista del protocollo e medita azioni legati mentre il Giudice Sportivo dovrà pronunciarsi sul 3-0 a tavolino. Al momento pare che l'intenzione del giudice sia quella di arrivare al rinvio o al massimo al richiedere un supplemento di indagini: se Lotito non otterrà la vittoria, si presenterà alla Corte sportiva d'Appello. Secondo la Lazio, in data 2 marzo, giorno della partita, il Torino disponeva di più di 13 giocatori come previsto dal protocollo, dunque la deduzione è che poteva giocare regolarmente. Oggi ci sarà un primo step della vicenda legale, ma è chiaro che qualunque sarà la decisione, siamo solo all'inizio.