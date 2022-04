Lazio-Torino, le formazioni ufficiali: Immobile contro Belotti

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Torino, sfida delle 20.45 valida per la 33ª giornata di campionato.

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Torino, sfida delle 20.45 valida per la 33ª giornata di campionato. Sarri conferma in blocco lo stesso undici che ha battuto il Genoa 4-1 a Marassi. Felipe Anderson e Zaccagni con Immobile in attacco, Patric preferito al rientrante Luiz Felipe per fare reparto con Acerbi al centro della difesa.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric.