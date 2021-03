Lazio-Torino si gioca, ma Lotito fa partire i ricorsi: c'è il rischio di non giocarla mai

La decisione tanto attesa del giudice sportivo in merito alla gara tra Lazio e Torino è arrivata: si dovrà giocare. Niente tre a zero a tavolino per i biancocelesti, dunque: Mastandrea ha motivato la sua decisione sottolineando come cause di forza maggiore abbiano impedito ai granata di partire per Roma. Il club di Lotito, però, non ci sta e annuncia il ricorso: la Corte Sportiva d'Appello della FIGC si pronuncerà non prima di tre settimane, poi toccherebbe eventualmente al Collegio di Garanzia esprimersi in terzo grado, con la possibilità di ricorrere in seguito al TAR del Lazio e al Consiglio di Stato. C'è dunque la possibilità concreta - sottolinea La Stampa - che il campionato rimanga ostaggio di una partita mai giocata, con gli Europei alle porte.