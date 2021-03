Lazio-Torino si giocherà, il club di Lotito non ci sta: "Faremo valere le nostre ragioni"

Dopo il provvedimento del Giudice Sportivo che ha deciso di far giocare Lazio-Torino, non assegnando il 3-0 a tavolino, arriva una nota del portavoce del club biancoceleste: "Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo e agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni".