Lazio travolta dal Milan, CdS attacca Sarri: "Scelte inspiegabili! E' autolesionismo..."

"Le scelte inspiegabili di Sarri", titola Alberto Dalla Palma oggi sul Corriere dello Sport. Se la Lazio sembrava aver trovato la giusta sintonia con Maurizio Sarri, puntuale è arrivato il tracollo che fa crollare tutte le certezze. "Appena sale il livello della sfida, la Lazio non può mai competere con i giocatori delle retrovie, ha bisogno dei suoi talenti e dei suoi interpreti migliori. La Lazio titolare, pezzo dopo pezzo, è spuntata nella ripresa, quattro minuti dopo l’intervallo (uno slot di cambi perso: altra situazione inspiegabile), sul 3-0 per il Milan: una scelta curiosa, quasi autolesionistica", scrive Dalla Palma. Poi la strana gestione Immobile: unico attaccante della rosa, lasciato in campo con la Lazio sotto di tre reti, è uscito per infortunio davanti agli occhi del CT Mancini.