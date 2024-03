Lazio, Tudor ha già stregato tutti: "Le gerarchie si possono azzerare, conta lo stile di gioco!"

Esordio col botto per Igor Tudor che batte la Juve grazie alla rete di Marusic all'esordio con la Lazio.

Esordio col botto per Igor Tudor che batte la Juve grazie alla rete di Marusic all'esordio con la Lazio. Il tecnico croato è intervenuto in conferenza stampa: "Classifica? Non l’ho guardata. Non è importante, è una bella prestazione dei ragazzi con un buono spirito. Abbiamo lavorato in poco tempo. Lo spirito e la voglia di ripartire, se si può dire. Quella è la cosa giusta. Sono sette, otto allenamenti. Però sono contento, poi man mano aggiungi le cose da migliorare. La cosa importante è lo spirito di gruppo, chi è entrato ha fatto bene".

“Emozioni delle ultime ore? Sensazioni sono belle, sono un’estate senza calcio. È la prima gara dopo tanto tempo. La squadra è nuova, alcuni giocatori li conosci ma alla fine non tanto. La sensazione è bella, il calcio è positivo. C’è condivisione tra allenatore e giocatori, c’è curiosità. Alla fine devo fare i complimenti ai ragazzi, una bella ripartenza”.

“Formazione? Siete fissati con i numeri, non è quello. È più importante lo stile di gioco e l’energia. Io voglio che quando attacchiamo lo facciamo tutti, si vedrà col tempo”.

“Gerarchie? Io penso che alla fine si può azzerare anche in modo positivo. Io non azzero niente, rispetto tanto il passato. Ho rispetto per il loro passato. Alla fine c’è la squadra, io scelgo in base a quello di cui lei ha bisogno. Qualcuno sarà più penalizzato, qualcuno meno ma è il calcio”.