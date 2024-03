Lazio, Tudor: "Nel calcio moderno bisogna attaccare con tanti uomini e non essere noiosi"

Il nuovo tecnico della Lazio Igor Tudor si è presentato ai microfoni di Lazio Style Channel, spiegando le motivazioni

Il nuovo tecnico della Lazio Igor Tudor si è presentato ai microfoni di Lazio Style Channel, spiegando le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare di raccogliere l'eredità di Maurizio Sarri. Queste le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi: "Non ci sono motivazioni. Nel senso, la Lazio è un club prestigioso, uno di quelli che chi fa questo lavoro vorrebbe allenare. Allenare una squadra come la Lazio è una questione di prestigio, una cosa bella e stimolante. È una squadra prestigiosa, con giocatori forti e una tifoseria speciale. Fare parte di questo club e di questa città, che sono una cosa unica, non si può non accettare".

Cosa cercherà di trasmettere da tecnico della Lazio?

“Io non rinuncio a niente come allenatore. Voglio vedere tutto nella squadra: fase offensiva, difensiva, transizioni, grinta, corsa, qualità di gioco, possesso, corsa nello spazio. Penso che il calcio moderno vada in quella direzione, di attaccare con tanti uomini, di fare gol, di non essere noiosi. Proverò a fare tutto questo. In qualcosa riuscirò meglio, in qualcosa meno però è sempre un miglioramento. Sono uno che non si accontenta mai. C’è sempre da spingere e da migliorare”.