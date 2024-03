Lazio, Tudor: "Siete fissati con i numeri. Contano stile di gioco ed energia"

Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha commentato in conferenza stampa la vittoria dei suoi contro la Juventus

Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha commentato in conferenza stampa la vittoria dei suoi contro la Juventus: "Le sensazioni sono belle, sono stato un’estate senza calcio. È la prima gara dopo tanto tempo. La squadra è nuova, alcuni giocatori li conosci ma alla fine non tanto. La sensazione è bella, il calcio è positivo. C’è condivisione tra allenatore e giocatori, c’è curiosità. Alla fine devo fare i complimenti ai ragazzi, è stata una bella ripartenza".

La nuova formazione?

“Siete fissati con i numeri, non è quello. È più importante lo stile di gioco e l’energia. Io voglio che quando attacchiamo lo facciamo tutti, si vedrà col tempo. Alla fine poi conta la qualità dei giocatori, soprattutto per fare gol”.

Le gerarchie sono azzerate?

“Io penso che alla fine si può azzerare anche in modo positivo. Io non azzero niente, rispetto tanto il passato. Ho rispetto per il passato dei giocatori. Ma alla fine c’è la squadra, io scelgo in base a quello di cui lei ha bisogno. Qualcuno sarà più penalizzato, qualcuno meno ma questo è il calcio”.