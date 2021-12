Lazio, tutti attorno ad Acerbi: Sarri e lo squadra contro il ricatto ultras

Secondo quanto riportato da La Repubblica, gli attacchi pubblici degli "ultras" della Lazio nei confronti di Francesco Acerbi non hanno scalfito la serenità dello spogliatoio, con Sarri e i compagni che si sono stretti intorno al difensore. Il quotidiano la definisce "una testuggine contro l'odio". A colpire nel profondo quella minoranza rumorosa, sono state le parole del giocatore che ha sottolineato le "assenze" all'Olimpico da parte della tifoseria: "I tifosi mi mancano, col Covid eravamo a zero, adesso siamo 5mila".

Ma la colpa di questa disparità rispetto alle presenze da parte romanista, non è certo di chi la sottolinea. Questa ultima vicenda potrebbe valere polvere nelle rotelle di un rapporto che ha sempre funzionato. Anche perché a livello tattico non si trova a suo agio come con Inzaghi. Però i 15 milioni in ballo col suo contratto rinnovato di fresco fino al 2025, sarebbe comunque un prezzo troppo alto anche per un divorzio.