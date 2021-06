Lazio, tutti pazzi per Sarri: dal pupillo Reina agli altri, gradimento totale

"Gradimento totale" all'interno dello spogliatoio della Lazio, orfano di Simone Inzaghi ma da ieri finito sotto la guida di un allenatore come Maurizio Sarri, che ha già vinto un campionato e una Europa League nel suo recente passato e che è stato chiamato in causa da Lotito proprio con l'intento di alzare l'asticella. Il suo ex portiere Reina, allenato ai tempi del Napoli, e Immobile, si erano già spesi col presidente per spingerlo a prendere un big dopo l'addio di Inzaghi. Successivamente sono arrivati anche i "like" di altri senatori come Milinkovic-Savic, che guidano la rosa verso il nuovo connubio che tutti, in casa laziale, si augurano possa essere portatore di successi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.