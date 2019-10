Lazovic regala i tre punti a Juric: il Verona espugna il Tardini

Finisce con la vittoria di misura del Verona, il primo anticipo delle decima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo in cui il Verona era passato meritatamente in vantaggio grazie all'eurogol di Lazovic, nella seconda frazione, i padroni di casa hanno provato in ogni modo a raggiungere il pareggio. Al 49' Gervinho ha colpito una traversa dopo un bellissimo scambio con Kulusevski. Al 68' altra occasione per i ducali con Darmian ma è bravo il portiere del Verona a respingere. Gli ultimi assalti alla porta di Silvestri non sono serviti, il Verona espugna il Tardini e si porta a quota 12 punti. Stop per gli uomini di D'Aversa che non sono riusciti a dare continuità alla bella prestazione contro l'Inter.