Le due retrocesse chiudono senza gioie: noioso 0-0 tra Chievo e Frosinone

Finisce con un noioso 0-0 la sfida tra le due squadre già certe della retrocessione in serie B, Frosinone e Chievo Verona, per l’anticipo delle 18 del sabato dell’ultima giornata di serie A. Nel primo tempo un tap-in di Pellissier aveva dato l’illusione del vantaggio ai clivensi, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Il Frosinone si è fatto vivo in un paio d’occasione con l’ex azzurro Camillo Ciano, ma senza riuscire a trovare la porta.