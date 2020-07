Le formazioni ufficiali di Atalanta-Bologna: ancora out Ilicic

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Atalanta-Bologna, match valido per il 35esimo turno di Serie A: Gasperini metter ancora fuori Ilicic con Pasalic al suo posto. Mihajlovic adopera tanti cambi rispetto al ko con il Milan. Chance dal primo minuto per Skov Olsen e Svanberg, in avanti c'è Palacio titolare.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Medel, Svanberg, Soriano; Skov Olsen, Palacio, Barrow.