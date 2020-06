Le formazioni ufficiali di Atalanta-Sassuolo: out Ilicic, De Zerbi si affida a Boga

Dopo i fatti noti del Coronavirus, tornano in campo Atalanta e Sassuolo. Sono state diramate le formazioni ufficiali: Gasperini recupera Palomini, out Ilicic per un affaticamento muscolare, al suo posto Pasalic. Gli ospiti scendono in campo con Berardi, Defrel e Boga ad agire dietro le spalle di Caputo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Caldara, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Defrel, Boga; Caputo.