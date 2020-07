Le formazioni ufficiali di Brescia-Roma: out Dzeko, c'è Kalinic

Diramate le formazioni ufficiali di Brescia-Roma, match valido per il 32esimo turno di Serie A. I padroni di casa confermano il baby Papetti dall'inizio. Fuori Donnarumma in avanti. Nei giallorossi out Dzeko, c'è Kalinic dal primo minuto. Fuori anche Under, al posto del turco presente Carles Perez.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mangraviti; Ndoj, Tonali, Bjarnason; Spalek; Torregrossa, Skrabb

Roma (3-4-1-2): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Pellegrini; Carles Perez, Kalinic