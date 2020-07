Le formazioni ufficiali di Inter-Bologna: tornano titolari Eriksen e Lukaku

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Bologna, match valido per il 30° turno di campionato. Nei padroni di casa ritorna a centrocampo Brozovic, in avanti si rivede Lukaku a ricomporre il tandem con Lautaro, dietro di loro agirà Eriksen. Mihajlovic conferma Barrow in attacco, ai suoi lati Orsolini e Sansone. Di seguito le formazioni ufficiali:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Dominguez, Schouten; Orsolini, Barrow, Sansone.