Le formazioni ufficiali di Juventus-Sampdoria: Cuadrado in attacco. Quagliarella dal 1'

Tutto pronto allo Juventus Stadium, sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Sampdoria, match valido per il 36esimo turno di Serie A. I bianconeri sono al secondo match point per lo Scudetto. Sarri si affida a Buffon in porta. A centrocampo ci sono Matuidi Pjanic e Rabiot. Cuadrado a fare l'esterno offensivo nel tridente composto poi da Dybala e Ronaldo. Ranieri risponde con Ramirez alle spalle di Quagliarella. Out Gabbiadini e Bonazzioli. Di seguito le formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Tonelli, Yoshida, Chabot Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty Jankto; Ramirez, Quagliarella.