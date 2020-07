Le formazioni ufficiali di Lazio-Sassuolo: torna Lukaku dal 1'. Negli ospiti novità Raspadori

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lazio-Sassuolo, match valdio per il 32esimo turno di Serie A. Inzaghi schiera dal primo minuto Jordan Lukaku sulla corsia di sinistra. In avanti ci sono Immobile e Caicedo. Gli emiliani, in grande spolvero, si schierano con il solito 4-2-3-1: Defrel fuori per infortunio, al suo posto c'è il giovane Raspadori, classe 2000.

Lazio(3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Immobile, Caicedo. All.: Inzaghi.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori. All.: De Zerbi