Le formazioni ufficiali di Parma-Atalanta: D'Aversa con Gervinho falso nueve

Sono state diramate le formazioni ufficiali dell'anticipo delle 19.30 tra Parma e Atalanta, match valevole per il 37esimo turno di Serie A. D'Aversa si affida a Gervinho come falso nueve. Ai suoi lati Kulusevski e Caprari. Nella truppa di Gasperini c'è Sutalo al posto di Toloi. In avanti Pasalic e Gomez alle spalle di Zapata.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Caprari.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata