Le pagelle della Juventus - Disastro Szczesny e Kean, si salvano Morata e Locatelli

Szczesny 4,5 - Ci ricasca, dopo gli errori della prima contro l'Udinese. Quel pallone calciato da Insigne non era un tiraggir irresistibile, ma lui non lo trattiene. E di fatto regala il pareggio al Napoli

De Sciglio 6 - Partita onesta, quadrata, attenta. Gioca ordinato e non rischia granché, mantenendo la posizione e chiudendo un paio di buone letture difensive

Bonucci 6,5 - L'alchimia e l'intesa con Chiellini dovrebbe essere materia d'esame nell'università in cui li collocava Mourinho. Arriva dove non riesce il compagno, seppur le condizioni fisiche non siano ottimali

Chiellini 6,5 - Con l'esperienza dove non arriva col fisico. Nel primo tempo tampona un po' tutti i palloni che arrivano agli attaccanti azzurri, nella ripresa contiene un Osimhen in crescita di condizione

Pellegrini 6 - Parte con un po' di comprensibile timore, poi si sblocca e gioca una partita positiva. Soprattutto per attenzione e letture in fase difensiva (dal 58' De Ligt 6 - Solidità nel momento in cui il Napoli alza il pressing, anche se non basta)

McKennie 5,5 - Tanta corsa, ma troppo spesso a vuoto. Ha una buona occasione nel primo tempo che non riesce a sfruttare. Gli inserimenti che gli chiede Allegri ancora non si vedono (dal 73' Ramsey sv)

Locatelli 6,5 - Al centro del gioco, fin dal primo momento. Prova diverse sventagliate, ma è in fase di contenimento e ripartenza che si fa apprezzare maggiormente. Esordio dal 1' positivo

Rabiot 5,5 - La sua fisicità serve come il pane in mezzo al centrocampo del Napoli. Ma gli inserimenti, i gol e gli assist che gli chiede Allegri non si vedono neanche da lontano

Bernardeschi 5,5 - E' vivo e cercato dai compagni. Ma non riesce praticamente mai a trovare lo spunto decisivo, giocando largo a destra. Apprezzabile il suo sforzo difensivo

Kulusevski 6,5 - La sensazione è che dai suoi strappi possa sempre nascere qualcosa di interessante. Ed in effetti la Juventus si appoggia a questa soluzione spesso e volentieri

Morata 7 - Segna un vero e proprio gol di rapina, sottolineando l'errore da matita blu di Manolas. Ruba tanti palloni, corre per due, gioca al servizio della squadra. Ma è troppo isolato (dall'82' Kean 4,5 - E' il volto della sfortuna. Entra per risolvere la partita e lo fa, ma nel modo sbagliato. Dal suo colpo di testa suicida arriva il 2-1 del Napoli)

Massimiliano Allegri 5,5 - La sua richiesta alla squadra è abbastanza chiara, anche alla luce delle assenze: compattezza assoluta e sfruttare gli errori avversari. I giocatori lo ascoltano, ma peccano da un punto di vista: sbagliano di più rispetto agli avversari