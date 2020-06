Le ultime da Bergamo: probabile forfait per Palomino. Problemi anche per Gomez

Lieve problema fisico per il calciatore dell'Atalanta Alejandro Gomez. Come riferisce la redazione di TMW, l'argentino ha preso una botta in allenamento, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Per il difensore Palomino invece fastidio al flessore destro che verrà valutato domani. Se non dovesse farcela per il Napoli Gasperini opterà per schierare Toloi, Caldara a e Djimsiti