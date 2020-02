Le ultime da Brescia: tre assenti certi col Napoli, resta in dubbio Tonali

Anche il penultimo allenamento del Brescia non sorride più di tanto a Diego Lopez, scrivono i colleghi del Giornale di Brescia nell'edizione on line. Il tecnico uruguaiano deve fare i conti con le assenze di Cistana, Torregrossa e Romulo che anche oggi si sono allenati in palestra e la loro assenza venerdì con il Napoli è praticamente certa. Recuperati invece Tonali, Gastaldello e Joronen con questi ultimi due che dovrebbero entrare certamente nell’undici di partenza.