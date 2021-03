Le ultime da casa Roma: verso quattro assenze per la sfida al Napoli

In mattinata la Roma è scesa in campo poco dopo le 10:30 per l'allenamento di rifinitura per preparare il match contro lo Shakhtar Donetsk, in programma domani alle 18:55. La seduta è iniziata con una parte atletica e un torello, senza la presenza di Zaniolo, Veretout, Mkhitaryan e Smalling. Gli ultimi due restano dunque in forte dubbio per la sfida al Napoli, mentre saranno sicuramente assenti Zaniolo e Veretout.