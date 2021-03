Le ultime da Milano: Pioli senza punte, recupera due titolari ma può perdere Calabria

Dall’infermeria arrivano buone notizie per Theo Hernandez e Calhanoglu che ieri hanno lavorato in gruppo a Milanello, si legge su Milannews.it, sito di riferimento per i tifosi rossoneri. I due calciatori sono entrambi in recupero in vista della sfida di domenica contro il Napoli. Ancora a parte invece Rebic, Mandzukic, Bennacer, Ibrahimovic e Romagnoli. Dubbi anche sulla condizione di Calabria che ha un problema al pube da diversi giorni e convive con questo fastidio. Se non dovesse farcela potrebbe prendere il suo posto Dalot.