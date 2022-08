Le ultime da Monza - C'è Pessina, possibile forfait in difesa

Ultime da casa Monza in vista della sfida di domenica al Maradona per la squadra di Stroppa. Le riporta il sito Monzanews.it

Matteo Pessina, rimasto a riposo contro il Torino, dovrebbe essere disponibile per la trasferta in Campania.

Occhio, invece, alla situazione di Carlos Augusto: il brasiliano, uscito anzitempo con i granata per una botta, è ancora a rischio. Sarà valutato in queste ore. Domani, infine, la conferenza stampa di Giovanni Stroppa e la partenza per il ritiro di Napoli".