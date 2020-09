Le ultime da Parma: affaticamento muscolare per Gervinho, verso il forfait Gagliolo

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto lavori di attivazione seguiti da un’esercitazione tecnica e lavori sul possesso palla. L’allenamento è stato concluso da un lavoro aerobico a secco.

Programma di lavoro differenziato per Gervinho a causa di un affaticamento muscolare. Terapie e lavoro sul campo per Marcello Gazzola e Matteo Scozzarella. Terapie per Riccardo Gagliolo.

I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.