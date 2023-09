Le ultime su Bologna: abbondanza in ogni ruolo, ecco le scelte di Thiago Motta

La rosa, per volontà del tecnico italo-brasiliano, è stata costruita per favorire una sana concorrenza interna.

Abbondanza per il Bologna di Thiago Motta dopo gli acquisti estivi. In mediana Ferguson, Aebischer e Freuler sono già gli uomini da scalzare per chi vorrà conquistarsi un posto da titolare. Secondo il Corriere dello Sport, contro il Napoli, dunque, Moro potrebbe partire dalla panchina per la seconda giornata consecutiva. In panchina per la prima volta andrà anche Saelemaekers che ha superato l'infortunio alla caviglia ed è rientrato in gruppo.

Ballottaggi - La rosa, per volontà del tecnico italo-brasiliano, è stata costruita per favorire una sana concorrenza interna. E nel ruolo degli esterni d'attacco è dove c'è più fermento. Ndoye e Karlsson sono leggermente favoriti su Orsolini, capocannoniere da doppia cifra nella scorsa stagione ancora a secco in questa. Una novità, rispetto alla trasferta di Verona, è da attendere nel quartetto difensivo: a destra, infatti, è pronto a tornare Stefan Posch.