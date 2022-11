"Le vinciamo tutte!", disse Belotti il 2 settembre: Roma a -10 dal Napoli e 0 gol per il Gallo

C'è una prima pagina del Corriere dello Sport che tutti ricordano: il 2 settembre il Gallo diceva "Le vinciamo tutte"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è una prima pagina del Corriere dello Sport che tutti ricordano e qui potete rileggerla: il 2 settembre il Gallo diceva "Le vinciamo tutte" in riferimento alla stagione della Roma. Due mesi dopo la Roma è a -10 dal Napoli e Belotti non ha segnato neppure un gol in campionato. Crisi vera per lui e la sua squadra che Mourinho fatica a far brillare nel gioco e nei risultati.