Lecce al lavoro in vista del Napoli, personalizzato per 4 giocatori: il report odierno

Lecce al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA in vista dell’ultimo impegno della stagione, in programma a Napoli domenica alle 18:00. Falcone, Gendrey, Krstović e Sansone hanno svolto un lavoro personalizzato. La preparazione proseguirà domani con un allenamento pomeridiano sul campo dell’Acaya.

La Lega Serie A, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato gli orari dell'ultima giornata di campionato, che definirà quale delle squadre in corsa retrocederà insieme a Sassuolo e Salernitana. La sfida fra Cagliari e Fiorentina, grazie anche alla salvezza già raggiunta dai sardi, è stata anticipata al giovedì per permettere ai viola di prepararsi al meglio alla finale di Conference League in programma mercoledì 29 maggio. Ecco di seguito il dettaglio con l'elenco completo e relativa programmazione televisiva della 38^ giornata e del recupero della 29^:

38^ GIORNATA

23/05/2024 Giovedì 20.45 Cagliari-Fiorentina DAZN

24/0502024 Venerdì 20.45 Genoa-Bologna DAZN/SKY

25/05/2024 Sabato 18.00 Juventus-Monza DAZN

25/05/2024 Sabato 20.45 Milan-Salernitana DAZN

26/05/2024 Domenica 18.00 Atalanta-Torino DAZN/SKY

26/05/2024 Domenica 18.00 Napoli-Lecce DAZN

26/05/2024 Domenica 20.45 Empoli-Roma DAZN

26/05/2024 Domenica 20.45 Frosinone-Udinese DAZN/SKY

26/05/2024 Domenica 20.45 Hellas Verona-Inter DAZN

26/05/2024 Domenica 20.45 Lazio-Sassuolo DAZN

29^ GIORNATA

02/06/2024 Domenica 18.00 Atalanta-Fiorentina DAZN