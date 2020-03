Lecce-Atalanta, le formazioni ufficiali: torna Gabriel, problemi in difesa per Gasperini

Comunicate le formazioni ufficiali di Lecce-Atalanta: allo Stadio Via del Mare il Lecce di Liverani ospita l'Atalanta di Liverani. Unica gara della domenica pomeriggio della 26^ giornata. Liverani recupera Gabriel in porta, in avanti ci sono Saponara e Mancosu alle spalle di Lapadula. Problemi in difesa per l'Atalanta, con Caldara e Palomino ci sarà de Roon. In attacco c'è Zapata.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Lecce: (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Saponara, Mancosu; Lapadula.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; De Roon, Caldara, Palomino;Hatebeur, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.