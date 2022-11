Lecce avanti 1-0 a Udine al 45', anche due legni per i salentini

Lecce avanti a Udine dopo i primi 45' nell'anticipo della 13ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lecce avanti a Udine dopo i primi 45' nell'anticipo della 13ª giornata di Serie A. Buona prestazione fin qui dei salentini che hanno approcciato nel modo giusto l'incontro. Udinese incapace di graffiare nonostante un possesso di palla superiore. Poche emozioni, le uniche create dal Lecce nonostante il sostanziale equilibrio visto in campo. Strefezza dopo due minuti trova il palo, mentre al 33' Colombo ha più fortuna, raccogliendo un traversone dalla sinistra di Gallo e superando Silvestri dopo aver vinto il contrasto con Ebosse. Beto fatica a divincolarsi dalle maglie giallorosse e anche Deulofeu fatica a far valere le sue qualità tecniche superiori. E alla fine, i bianconeri devono ritenersi fortunati con Gallo che trova il secondo legno per gli ospiti con un tiro dalla distanza.