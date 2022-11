Lecce avanti 2-1 sull'Atalanta: uno-due micidiale dei salentini, Zapata accorcia al 45'

Gara molto bella al Via del Mare, dove non mancano né gol né emozioni.

© foto di www.imagephotoagency.it

Gara molto bella al Via del Mare, dove non mancano né gol né emozioni. Per ora è però il Lecce ad avere la meglio su un'Atalanta in difficoltà, brava però a rientrare in partita nel momento peggiore. L'Atalanta ha qualche difficoltà a muovere il pallone in avanti, così il Lecce prende fiducia e riesce ad attaccare con molti uomini. Il colpo del ko arriva intorno alla mezz'ora. Baschirotto sfrutta al meglio un'azione d'angolo, con De Roon che lo lascia in mezzo all'area da solo, sfruttando la sponda di Gonzalez. Poi Okoli perde un pallone sciagurato, da ultimo uomo, lasciandolo a Di Francesco. Djimsiti non può contenerlo perché ha un altro passo, l'ex Sassuolo fa sedere Sportiello e deposita a porta vuota. Per l'Atalanta Malinovskyi è l'unico che cerca di accendere la luce, anche di fronte a tantissimi errori. L'ucraino spedisce in porta Zapata a cinque minuti dalla fine, nel momento più buio dei nerazzurri. Bravo il colombiano a insinuarsi fra i due difensori e battere Falcone per il 2-1 con cui si chiude il primo tempo.