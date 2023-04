Lecce, Baroni: “Gara proibitiva col Napoli, può farci bene perchè sulla carta sembra già persa”

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Empoli

Ora Napoli e Sampdoria? Ci sono pochi giorni che mancano alla prossima partita e dobbiamo cercare di andare oltre e ritrovare energie fisiche e mentali per ritrovare la convinzione. Abbiamo una partita proibitiva come quella contro il Napoli che potrebbe magari essere quella giusta per ritrovare la tranquillità e può farci bene, visto che sulla carta potrebbe sembrare già persa. Loro hanno perso contro il Milan e saranno feriti ma mi interessa quello che dobbiamo fare noi. Dobbiamo ritrovare fiducia e spensieratezza senza avere l'incubo del risultato".