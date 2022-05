Lecce, Baroni omaggia Gianni Di Marzio: "Ci sei anche tu dentro questa vittoria"

"Ci sono persone che rimangono perché sono donatori di pensieri".

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Lecce, neopromosso in Serie A, Marco Baroni in una stories di Instagram ha voluto dedicare un pensiero anche a Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente scomparso lo scorso gennaio, che lo aveva allenato nel 1985 al Padova: “Nella gioia, un ricordo caro. Ci sono persone che rimangono perché sono donatori di pensieri. Vorrei solo che tu fossi qui, a vivere insieme quello che mi avevi predetto, un attimo solo che ci sarebbe bastato, il tempo di un abbraccio. Ci sei anche tu, Gianni, dentro questa vittoria”.