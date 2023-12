Lecce-Bologna, formazioni ufficiali: Thiago Motta sorprende tutti in attacco

Tutto pronto al Via del Mare per la sfida delle 12.30 fra Lecce e Bologna. In casa giallorossa mister D'Aversa sceglie Dorgu e Oudin

TuttoNapoli.net © foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom Tutto pronto al Via del Mare per la sfida delle 12.30 fra Lecce e Bologna. In casa giallorossa mister D'Aversa sceglie Dorgu e Oudin, che vincono i rispettivi ballottaggi con Gallo e Rafia. Nel Bologna di Thiago Motta, invece, spicca l'assenza dalla formazione titolare di Zirkzee, con Van Hooijdonk schierato dal primo minuto. Queste le formazioni ufficiali: LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Oudin, Ramadani, Gonzalez; Strefezza, Krstovic, Banda BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristensen; Aebischer, Ferguson; Fabbian, Ndoye, Saelemaekers; Van Hooijdonk