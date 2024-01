Lecce-Cagliari, le formazioni ufficiali: Ranieri lancia Petagna dal 1'

Fra poco più di un'ora Lecce e Cagliari concluderanno il loro girone di andata. Al Via del Mare, i giallorossi di Roberto D'Aversa affronteranno i rossoblu

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Fra poco più di un'ora Lecce e Cagliari concluderanno il loro girone di andata. Al Via del Mare, i giallorossi di Roberto D'Aversa affronteranno i rossoblu di Claudio Ranieri per un match che vale molto nelle zone basse della classifica. Il tecnico dei salentini schiera Krstovic al centro dell'attacco con Oudin e Strefezza ai lati del tridente mentre a centrocampo con Ramadani ci sono Kaba e Gonzalez. In difesa, davanti alla porta di Falcone, spazio Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo.

4-3-1-2 invece per l'allenatore degli isolani che schierano Zappa e Augello sulle corsie mentre Goldaniga e Dossena completeranno il pacchetto arretrato a protezione di Scuffet. In cabina di regia ci sarà Makoumbou con Nandez e Prati ai lati mentre in attacco Viola avrà il compito di innescare Oristanio e Petagna.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Oristanio, Petagna. All. Ranieri