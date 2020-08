Lecce, clamoroso esonero per Liverani e club pronto a chiedere risarcimento danni

Ieri è arrivata a sorpresa la decisione del Lecce di esonerare Fabio Liverani. Su questo tema ha fatto il punto il Corriere dello Sport nel pezzo dal titolo: "Liverani esonerato. Lecce vuole i danni". "Le voci di un possibile addio esplodono in un clamoroso divorzio - si legge ancora -. A pochi giorni dal ritiro si rompe per mancanza di fiducia e chiarezza il rapporto col tecnico romano". Alla base della separazione, infatti, ci sarebbe stato il continuo rinvio da parte del tecnico della consegna dei documenti firmati per il rinnovo di contratto.