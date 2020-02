Lecce, Donati esulta dopo la vittoria con la SPAL: "Più importante che col Napoli!"

Giulio Donati, difensore del Lecce, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro la SPAL: "Non dobbiamo guardare avanti, siamo una neopromossa, con tanti difetti ma anche pregi e dobbiamo limitare i primi e mettere in risalto i secondi. Dobbiamo preparare le partite con sacrificio ed entusiasmo, cercando di fare punti"

È stata la tua miglior partita?

"Non lo so, a livello personale sto bene. È stata una vittoria di squadra importante, più di quella di Napoli, contro una squadra motivatissima. Non era facile domare la SPAL, siamo stati bravi ad andare in vantaggio e poi a soffrire, fino a raggiungere la vittoria. Dobbiamo essere orgogliosi di noi".