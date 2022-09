Lecce, il napoletano Pezzella: "Mi piace sempre tornare a casa, è il mio comfort"

Giornata di presentazioni in conferenza stampa per Giuseppe Pezzella come nuovo calciatore del Lecce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di presentazioni in conferenza stampa per Giuseppe Pezzella come nuovo calciatore del Lecce: "Ho accettato perché per me è una grande opportunità, posso giocare e mettermi in mostra. Da uomo del sud, appena c'è stata la possibilità non ho esitato. Ho trovato un gruppo unito, gli arrivi di Umtiti e Pongracic aumentano la qualità. Possiamo fare molto bene".

Ora vi aspetta il Monza.

"In Serie A ogni gara ha delle insidie, sarà una partita importante ma non determinante. La affronteremo come sempre, senza neanche troppa pressione perché siamo solo a inizio campionato. Guardiamo avanti, partita per partita".

Ha un luogo del cuore a Napoli?

"Quando torno nella mia città la cosa più importante è essere a casa. Svegliarmi nel letto in cui ero da bambino, avere la mia famiglia... Quello è il mio comfort. Poi di luoghi ne ho tanti, al Monterusciello dove ho iniziato passo spesso a salutare".