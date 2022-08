Lecce, il report del club: lavoro personalizzato per tre giocatori

Dopo l’1-1 contro l’Empoli, il Lecce, prossimo avversario del Napoli, ha ripreso gli allenamenti. Questo il report del club salentino

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l’1-1 contro l’Empoli, il Lecce, prossimo avversario del Napoli, ha ripreso gli allenamenti. Questo il report del club salentino: "Dopo la gara di ieri sera con l'Empoli, la squadra si è ritrovata questa mattina all'Acaya Golf Resort & SPA. Il tecnico Baroni ha iniziato a preparare la sfida con il Napoli, in programma mercoledì sera. È stato a riposo Brancolini per uno stato influenzale. Hanno proseguito nel lavoro personalizzato Cetin, Dermaku e Voelkerling. Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare, prima del trasferimento a Napoli".