Lecce, il report odierno in vista di Napoli: recuperato Krstovic, due in dubbio

Seduta agli ordini di Luca Gotti per il Lecce. La preparazione dei giallorossi in vista della gara di domenica con il Napoli, 38ª ed ultima giornata della Serie A TIM 2023/24, è proseguita al mattino con una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Wladimiro Falcone e Nicola Sansone hanno proseguito nel lavoro personalizzato mentre Nikola Krstovic è tornato ad allenarsi in gruppo. Domani allenamento sempre al mattino sul campo dell’Acaya.