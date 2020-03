Lecce inguardabile, show dell'Atalanta al Via del Mare con 7 gol

Finisce 7-2 per l'Atalanta l'unica gara delle 15 della 26° turno di Serie A. Tanti gol al Via Del Mare. Gli orobici si fanno prima rimontare da 2-0 a 2-2 nel giro di dieci minuti, poi nel secondo tempo dilagano. La partita si apre con un clamoroso autogol di Donati al 17': il terzino insacca di testa alle spalle del proprio portiere. Al 22', sempre di testa Duvan Zapata firma il raddoppio dei bergamaschi. Partita chiusa? Macchè. Il Lecce ci crede e trova il 2-1 con un eurogol di Saponara al 29', dieci minuti più tardi proprio Donati firma la rete del pari con un bel diagonale sul quale Gollini nulla può. Nella seconda frazione si assiste all'Ilicic show: un assist e un gol per lo sloveno. Al 47' il classe 88' firma il 3-2 con uno splendido gol. Poi Zapata firma la sua personale tripletta al 54' e al 62'. Al 90' e al 92' arrivano altri due gol: Luis Muriel e Malinovsky sigillanno lo spettacolo degli uomini di Gasperini. Al Via delMare finisce 7-2.