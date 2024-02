Lecce-Inter, le formazioni ufficiali: Piccoli dal 1'. Turnover per Inzaghi: esordio per Audero

Simone Inzaghi opera ben sette cambi rispetto alla formazione vista in Champions contro l'Atletico Madrid.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chiudere a doppia mandata il discorso scudetto, che la Juve prova a tenere aperto anche con la vittoria all'ultimo sul Frosinone. È l'obiettivo dell'Inter capolista, di scena questo pomeriggio al Via del Mare. Il Lecce, viceversa, punta a staccare anche i ciociari nella corsa alla salvezza. Arbitro Daniele Doveri, calcio d'inizio alle 18: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Roberto D'Aversa recupera Banda, che però resta in panchina: Sansone titolare nel tridente offensivo con Almqvist e Piccoli. Blin e Rafia ai lati di Ramadani per quanto riguarda il terzetto di centrocampo. Simone Inzaghi opera ben sette cambi rispetto alla formazione vista in Champions contro l'Atletico Madrid. Esordio in campionato con la maglia dell'Inter per Audero, tra i pali al posto di Sommer rimasto a Milano. Asllani in cabina di regia, Sanchez con Lautaro in attacco.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Piccoli, Sansone. All. Roberto D'Aversa.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Sanchez. All. Simone Inzaghi.