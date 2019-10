Lecce-Juve, moviola Gazzetta: "Rigori ci sono, ne manca un altro alla Juve"

Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla ovviamente di Lecce-Juventus e c'è spazio per la moviola, visto che di qualche episodio s'è discusso nel post-partita. Per il quotidiano rosa manca un calcio di rigore alla formazione di Maurizio Sarri, di seguito quanto scritto:

"Al 9’: Emre Can è raggiunto in area da Tachtsidis, c’è un contatto tra i due. Emre Can cade qualche istante dopo. Se avesse fischiato rigore difficilmente sarebbe stato contestabile, ma Valeri lo giudica non punibile. Allora perché quella dello juventino non è simulazione? Poco dopo bianconeri in gol con Higuain ma è in fuorigioco e la decisione di annullarlo è corretta. Al 17’ Dybala finisce a terra a centrocampo e Valeri senza esitare tira fuori il cartellino giallo ammonendo Rossettini. Vedendo e rivedendo l’immagine però risulta che non ci sia nessun contatto tra i due, è un chiaro abbaglio. Due gli episodi da rigore, molto fiscali ma che ci possono stare alla luce delle nuove disposizioni. Al 48’ Petriccione in scivolata cerca la palla di Pjanic a filo d’area. Valeri fischia la punizione, il Var raccomanda la review: l’arbitro vede che il contatto è in area e dà il rigore. Al 56’ su un cross in area il pallone finisce sul braccio largo di De Ligt che non fa in tempo a scansarlo, Valeri indica il dischetto".