Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali: Yildiz titolare, Strefezza ancora in panchina

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Lecce-Juventus, gara valida per la 21esima giornata di Serie A. La Juventus tenterà il sorpasso all'Inter, approfittando dell'impegno dei nerazzurri in Supercoppa. Dunque Max Allegri per rimpiazzare l'infortunato Chiesa sceglie Yildiz, preferito a Milik. Per sopperire all'altro assente Rabiot scalerà in mediana McKennie, insieme a Locatelli e Miretti, con Cambiaso e Kostic larghi.

Sponda Lecce, ancora in panchina Strefezza. D'Aversa sceglie Oudin e Krstovic insieme ad Almqvist. Come mezz'ali confermati Kaba e Gonzalez, in difesa Gallo ha vinto il ballottaggio con Dorgu, a comporre la linea difensiva insieme a Baschirotto, Pongracic e Gendrey. A difendere i pali il solito Falcone.

Di seguito le formazioni ufficiali.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Kaba, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Oudin. All. D'Aversa.



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.