Lecce, Liverani: "Ko col Napoli? Non sono preoccupato, forse abbiamo pagato caldo e l'emozione"

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, è tornato a parlare del ko col Napoli in conferenza stampa: "Non siamo stati bravi tecnicamente, a differenza della gara vinta sei giorni prima a Torino. Abbiamo sofferto anche contro i granata, ma abbiamo fatto meglio".

Preoccupato per i troppi gol presi?

"Non sono molto preoccupato, lo sarei se prendessimo gol a difesa schierata. Contro il Napoli sono stati tutti diversi, il terzo da una rimessa laterale e il quarto da una palla persa in uscita. Di sicuro dobbiamo migliorare, domenica abbiamo apparecchiato la tavola agli avversari. Ma i partenopei, come l'Inter, possono fare tre-quattro gol a chiunque".

Un po' precipitosi?

"Non so a cosa possa essere dovuto. Forse il caldo, l'emozione del pubblico delle grandi occasioni. Lavoreremo anche su questo".