Lecce, Mancosu: "Da casa rivedrei la partita col Napoli, ho fatto un grande gol"

Marco Mancosu, centrocampista del Lecce, ha parlato a TMW raccontando la sua quarantena e spiegando anche qual è la partita che in tv da casa rivedrebbe volentieri: “Quella contro il Napoli. Abbiamo fatto una prestazione importante in uno stadio dove si gioca la Champions. E poi ho fatto un bel gol” le sue parole. Il Napoli in quell'occasione perse 3-2 in modo rocambolesco.