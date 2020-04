Lecce, Mancosu e quella punizione al San Paolo: "Se prendevo la barriera Liverani mi ammazzava..."

Intervistato da Sky, Marco Mancosu, fantasista del Lecce, ripercorre i primi mesi della sua stagione con la maglia dei salentini: "Io sono uno che prova a sfruttare il suo tempo il meglio possibile, cerco sempre di darmi da fare. E adesso sto studiando l’inglese. Poi con mia figlia e mia moglie giochiamo, mentre in cucina sono scarso. La mia passione per i libri? Di solito leggo libri che mi possano far capire dinamiche che non capivo. Le biografie ad esempio mi piacciono, le esperienze dei grandi campioni mi sono di stimolo. I gol? Quello all'Inter non ha eguali nella mia carriera, per le emozioni che mi ha dato. Ho iniziato a correre, piangevo e dicevo: 'Ho fatto gol io'. Quello contro il Napoli invece è uno dei più belli. Prima di calciare mi sono detto: 'O la mando in porta oppure finisce fuori dallo stadio'. Ma se avessi preso la barriera Liverani mi avrebbe ammazzato. Comunque il gol bello è quello contro il Napoli. Indimenticabile, quello contro l'Inter".